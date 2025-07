Stéphane Maquaire, ex-patron de Manor, à la tête du Club Med

Keystone-SDA

Un ancien dirigeant de Manor et de Carrefour, Stéphane Maquaire, a été nommé lundi à la tête du Club Med "avec effet immédiat", succédant à Henri Giscard d'Estaing, débarqué après 22 ans de présidence, selon un communiqué du groupe.

(Keystone-ATS) Stéphane Maquaire, 51 ans, « prendra la direction du groupe depuis Paris, avec pour mission de poursuivre son développement tout en préservant l’identité et les valeurs françaises de la marque », précise le Club Med dans son communiqué.

« Nous avons choisi un dirigeant disposant d’une solide expérience dans les secteurs de la consommation et d’un parcours international remarquable. Il est idéalement positionné pour accélérer la dynamique du Club Med et écrire le prochain chapitre de cette aventure extraordinaire », déclare Xu Xiaoliang, codirecteur général de Fosun International, président de Fosun Tourism Group et président de Club Med Holding, cité dans le communiqué.

Formé à l’école d’ingénieur des Ponts et Chaussées, Stéphane Maquaire avait quitté début juillet son poste de directeur exécutif de Carrefour Brésil, après presque quatre ans à ce poste et six ans passés en Amérique latine, où il était auparavant président de Carrefour Argentine.

Il avait commencé sa carrière au cabinet de conseil Arthur Andersen, puis avait rejoint le géant de l’immobilier Unibail-Rodamco, avant de bifurquer chez Monoprix et ensuite de diriger le groupe français d’enseignes d’habillement Vivarte.

Puis il était devenu en 2017 directeur général de la chaîne de grands magasins Manor en Suisse, propriété de Maus Frères. Un poste qu’il a occupé pendant deux ans, au cours desquels il avait mené une lourde restucturation du distributeur bâlois.

« Je crois profondément en l’ancrage français de Club Med et bien sûr en ses valeurs », déclare le nouveau patron dans le communiqué, se disant « honoré d’avoir l’opportunité de conduire cette entreprise unique vers son prochain chapitre, dans la continuité de l’héritage remarquable d’Henri Giscard d’Estaing ».

Après plusieurs mois de tensions avec Fosun, Henri Giscard d’Estaing, 68 ans, président du Club Med depuis décembre 2002, avait annoncé mercredi avoir été « révoqué de fait », mettant fin à 22 ans de présidence.

Deux nouveaux membres font également leur entrée au conseil d’administration du groupe: Philippe Heim, ex-haut dirigeant de la Société générale puis patron de La Banque postale, et Takuya Yamada, président d’Idera Capital, société qui gère deux Club Med au Japon.