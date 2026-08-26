Stadler Rail voit ses ventes bondir sur les six premiers mois

Keystone-SDA

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Stadler Rail, constructeur thurgovien de matériel roulant, a profité d'une solide demande au premier semestre.

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(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a bondi de 40% à 2,0 milliards de francs, profitant de la livraison de nombreux véhicules sur les six premiers mois et du niveau élevé de la production de l’année précédente, a annoncé l’entreprise mercredi.

Les entrées de commandes ont progressé à 2,7 milliards, en hausse d’un milliard sur un an, tandis que le carnet de commandes a atteint 33,3 milliards.

Le résultat opérationnel (Ebit) s’est élevé à 79,5 millions de francs, contre 36,9 millions un an plus tôt, tandis que la marge afférente s’est établie à 4,0%, en hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2025.

Le bénéfice net est ressorti à 31,2 millions de francs, un niveau quasi stable par rapport aux 30,9 millions de la période de comparaison, en raison notamment de la disparition d’un effet de change positif exceptionnel d’environ 20 millions enregistré l’année précédente, précise le communiqué.

A l’exception du bénéfice net, ces chiffres dépassent les attentes des analystes du consensus AWP.

250 millions d’investissements

Le niveau élevé des entrées de commandes enregistré ces dernières années entraîne une hausse significative de la production et du chiffre d’affaires. «Comme prévu, cela se traduit par une pression temporaire sur le flux de trésorerie disponible, le fonds de roulement net et la trésorerie nette», a expliqué l’entreprise. Au premier semestre, le flux de trésorerie disponible s’est révélé négatif à -54,4 millions, après -744,2 millions un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’exercice, Stadler a confirmé ses objectifs d’un chiffre d’affaires nettement supérieur à 5 milliards et d’une marge Ebit dépassant 5%, soulignant que les effets des inondations à Valence en octobre 2024 continueront de peser sur les résultats jusqu’en 2027. En outre, des investissements totaux d’environ 250 millions sont prévus pour l’année en cours.

A moyen terme, la marge Ebit est ciblée entre 6 et 8% pour des recettes constantes supérieures à 5 milliards.