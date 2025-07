Stellantis essuie une lourde perte au premier semestre 2025

Keystone-SDA

Stellantis a essuyé une perte nette de 2,3 milliards d'euros (2,1 milliards de francs) au premier semestre 2025. Le géant automobile a souffert du repli de ses ventes en Europe et aux Etats-Unis et des charges liées à l'arrêt de certains modèles.

(Keystone-ATS) Au premier semestre 2024, le groupe franco-italo-américain aux quinze marques (Peugeot, Fiat, Chrysler) avait dégagé un bénéfice net de 5,6 milliards d’euros, déjà en forte baisse (-48%) par rapport au niveau record de 2023.

Sur les six premiers mois de l’année, Stellantis a réalisé un chiffre d’affaires de 74,3 milliards d’euros, selon des chiffres provisoires diffusés lundi par le groupe, soit un repli de 12,5% par rapport à la même période de 2024.

Parmi les facteurs expliquant cette perte, le groupe cite « les arrêts temporaires de production pratiqués au début du trimestre en réponse aux nouveaux tarifs douaniers en Amérique du Nord » et « »la transition de l’offre produit en Europe élargie, où plusieurs modèles importants sont soit en phase de montée en cadence après leurs lancements récents ».

Le volume de véhicules livrés aux concessionnaires a chuté de 6% au deuxième trimestre 2025, à 1,45 million de véhicules.

Le groupe indique également que les « mesures prises pour améliorer les performances et la rentabilité, avec en particulier les nouveaux produits » sont encore au « stade préliminaire » et « devraient générer des effets positifs plus importants au cours du second semestre 2025.

« Environ 3,3 milliards d’euros de charges nettes avant impôts, principalement liés aux cours d’annulation de programmes et aux dépréciations de plateformes » ont également pesé.

Stellantis avait déjà suspendu ses prévisions financières le 30 avril, en raison de l’incertitude crée par l’imposition des droits de douanes américains. Les résultats financiers du deuxième semestre seront publiés « comme prévu » le 29 juillet, précise le communiqué.

Les actionnaires de Stellantis ont très largement validé vendredi la nomination de l’Italien Antonio Filosa à la tête du constructeur, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire.