Succès populaire pour le 3e SlowUp de la Broye

Keystone-SDA

Plus de 19'000 personnes ont sillonné dimanche la Broye vaudoise et fribourgeoise à vélo, à pied, sur une planche à roulettes ou tout autre moyen de locomotion doux. La participation à ce 3e SlowUp de la Broye était moindre que celle de l'édition de l'an dernier, qui a compté 27'000 participants. La météo capricieuse est peut-être en cause.

1 minute

(Keystone-ATS) Tout au long du parcours de 30 km, des zones de fête ont été aménagées dans les localités. Animations, jeux pour enfants, stands de restauration et espaces de détente ont ravi les participants et prolongé l’esprit festif de la journée, annoncent dimanche les organisateurs.

Chaque village traversé a proposé ses propres animations. Petits et grands ont pu tester leur adresse au tir à l’arc à Corcelles-près-Payerne, assister à des démonstrations de vélo trial au pied de l’Abbatiale à Payerne, danser lors de concerts animés, s’essayer au cornhole à Grandcour ou assister à une course de cochons et des balades en poney à Lully.

L’événement vise à promouvoir une mobilité douce et respectueuse de l’environnement. Cette 3e édition était la dernière organisée par la Jeune Chambre Internationale de la Broye (JCI Broye), qui va passer le flambeau. Des discussions sont en cours avec les autorités communales afin d’assurer la pérennité de ce SlowUp dans la région.