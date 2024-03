Swisscom doit creuser encore sur 3200 km de rues pour la fibre

(Keystone-ATS) Swisscom va procéder à des travaux sur 3200 km de rues et de routes supplémentaires pour étendre son réseau de fibre optique. Le groupe répond ainsi à une exigence que la commission de la concurrence (Comco) lui avait posée.

En décembre 2020, la Comco avait ouvert une enquête contre la stratégie fibres optiques de Swisscom après de premiers éclaircissements et la plainte d’un concurrent. Elle estimait que l’entreprise se livrait à une pratique abusive au sens de la loi sur les cartels.

L’enquête n’est pas close. Mais le modèle préféré par la Comco en termes d’architecture de la fibre nécessite l’installation de nombreux câbles supplémentaires, a expliqué à la SonntagsZeitung le responsable de la réglementation chez Swisscom Thomas Stemmler.

La pose de raccordements individuels – et non pas seulement par quartier – nécessite de creuser de nombreuses rues du pays afin d’agrandir les conduits pour que des câbles plus épais puissent passer. Les coûts sont estimés à quelque 2 milliards de francs par les experts consultés par la SoZ.

La porte-parole de Swisscom Alicia Richon a confirmé à Keystone-ATS l’annonce des travaux, sans toutefois en indiquer les coûts.

Travaux de longue haleine

Avec un raccordement directement par ménage, la Comco désire assurer que les concurrents de Swisscom puissent proposer à leurs clients des offres internet spécifiques qui se distinguent de celles du géant bleu, par exemple en termes de rapidité.

Swisscom a entamé ses travaux d’extension à l’automne 2022, conformément aux exigences de la Comco, a indiqué Alicia Richon, sans préciser combien de kilomètres de rues ont déjà pu être creusés à ce jour.