Sylvain Freymond nouveau président de l’UDC Vaud

Keystone-SDA

Le conseiller national Sylvain Freymond a été désigné mercredi soir nouveau président de l'UDC Vaud. Seul candidat à ce poste, il a été élu par acclamation par les quelque 100 membres du congrès cantonal réunis à Bursins, sur la Côte. Le siège était vacant après la démission de Kevin Grangier, annoncée il y a un an.

1 minute

(Keystone-ATS) Exploitant d’un domaine agricole à Montricher, âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants, Sylvain Freymond était jusqu’ici vice-président de la branche vaudoise du parti.

Député au Grand Consei vaudois entre 2017 et 2023, il a été élu au Conseil national en octobre 2023. Il y est membre de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture.

Dans sa première allocution, le nouveau président a tout de suite tourné son regard vers les prochaines élections communales de mars 2026, qui ouvriront le bal sur la double année électorale 2027 (cantonales et fédérales).

« Nous répondrons à tous les enjeux et défis qui se dressent devant nous avec nos valeurs d’indépendance, de responsabilité et de liberté ainsi que notre ligne politique claire. Nous allons nous mobiliser dans tout le canton dans cet esprit pour les élections communales, cantonales et fédérales à venir », a-t-il déclaré.

L’ancien président de la section, Kevin Grangier, avait annoncé sa démission en juin 2024. Il avait passé cinq ans à la tête de l’UDC Vaud. L’intérim avait été assuré par les trois vice-présidents.