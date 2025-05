Télé-Dôle: la procédure engagée en France est terminée

Le plan de sauvetage de la société franco-suisse de remontées mécaniques Télé-Dôle peut aller de l'avant. La procédure engagée en France par le Tribunal de Besançon est terminée. La construction du bâtiment d'accueil "Le Lapin blanc" va pouvoir être finalisée.

(Keystone-ATS) « C’est un énorme soulagement, l’aboutissement d’un travail très important qui a duré plus de six mois avec l’appui de la région et le canton », a déclaré Olivier Riesen, vice-président de Télé-Dôle SA, mardi à Keystone-ATS.

Après le référendum, puis le recours contre le projet déclaré irrecevable côté suisse, restait une étape devant le Tribunal de Besançon où il s’agissait de démontrer la viabilité de l’entreprise et de payer ses dettes. L’ensemble du dossier a été examiné le 23 avril par la justice qui a levé la procédure de sauvegarde, a poursuivi celui qui est aussi municipal à Nyon.

D’ici la fin de l’été

La décision est désormais exécutoire. Un rendez-vous sur place est d’ores et déjà prévu cette semaine avec les maîtres d’oeuvre dans le but de discuter d’un calendrier et de redémarrer la finalisation du bâtiment d’accueil le Lapin blanc, a ajouté Olivier Riesen. Des travaux de maintenance seront également réalisés sur les installations mécaniques, dont une partie sera démantelée,

Télé-Dôle espère que les travaux seront terminés à la fin de l’été pour une exploitation dans le courant du deuxième semestre 2025. Olivier Riesen se réjouit de l’énorme pas franchi ainsi que de l’attachement la population au massif de la Dôle.: « Il y a eu un moment où nous étions très, très sur la tangente », a-t-il rappelé.

Péripéties juridiques

Pour mémoire, réuni le 30 octobre dernier à St-Cergue, le Conseil intercommunal de Région de Nyon avait largement voté en faveur d’un préavis présentant des solutions de financement pour pérenniser Télé-Dôle. Cette société d’équipements touristiques et sportifs gère notamment plusieurs remontées mécaniques et s’est retrouvée au bord de la faillite.

Concrètement, le crédit d’investissement de 2,6 millions a pour objectif de finaliser les aménagements en cours à La Dôle et de s’orienter vers une restructuration quatre saisons du domaine. Dans la foulée, le Conseil d’Etat vaudois avait annoncé une aide de 2,56 millions de francs.

Un comité avait alors décidé de lancer un référendum intercommunal, mais avait échoué à récolter les paraphes nécessaires. Un recours avait été alors été déposé par la présidente du comité référendaire fin novembre. Il avait eu un effet suspensif sur le déblocage des fonds régionaux et cantonaux. Le Conseil d’Etat vaudois l’avait déclaré irrecevable en février dernier.