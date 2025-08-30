La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Tensions USA/Venezuela: un navire US entre dans le canal de Panama

Keystone-SDA

Des journalistes de l'AFP ont vu vendredi soir un croiseur lance-missiles américain, l'USS Lake Erie, entrer dans le canal du Panama en direction des Caraïbes. Le déploiement militaire voulu par Washington dans les Caraïbes provoque la colère du Venezuela.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le navire de guerre est passé aux alentours de 21h30 (samedi 04h30 en Suisse) par une des écluses du canal depuis le Pacifique. Il s’est dirigé vers l’est en direction de l’Atlantique, ont constaté les journalistes sur place pour une traversée de huit heures pour parcourir 80 km.

Le bâtiment, avec le numéro 70 peint en lettres blanches sur sa coque, était resté amarré au cours des deux derniers jours dans le port de Rodman, à l’entrée du canal côté Pacifique.

Les Etats-unis ont annoncé l’envoi de plusieurs bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international.

Washington avait annoncé la semaine dernière le déploiement de trois destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke au large des côtes du Venezuela.

Mardi, un responsable américain ayant requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que Donald Trump a décidé de déployer également un croiseur lance-missiles, l’USS Lake Erie, et le sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire USS Newport.

En réponse, le Venezuela a annoncé envoyer des navires de la Marine et des drones patrouiller dans ses eaux territoriales.

Washington et Caracas sont à couteaux tirés depuis des années et le nouveau président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dont les Etats-Unis présidés jusqu’en janvier par Joe Biden n’avaient pas reconnu la réélection en juillet 2024.

L’administration Trump a doublé début août à 50 millions de dollars la récompense offerte pour tout élément permettant d’arrêter Nicolas Maduro, accusé de diriger un «cartel narcoterroriste».

