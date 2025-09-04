La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Tour-de-Peilz: agression et cambriolage chez un sénior

Keystone-SDA

Un homme âgé de 88 ans a été agressé et cambriolé à son domicile mardi par trois individus à la Tour-de-Peilz (VD), a indiqué jeudi la police cantonale. Ils lui ont dérobé des valeurs avant de prendre la fuite avec un butin encore indéterminé. La victime, choquée mais pas blessée, a été prise en charge médicalement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le brigandage a eu lieu en fin d’après-midi, sur les hauts de la Tour-de-Peilz. Les trois hommes sont toujours activement recherchés. Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins, indique-t-elle aussi dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision