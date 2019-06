Cette carte semi-illustrée situe le cadre géographique du premier établissement des Anglais en Amérique du Nord. Avec ses multiples ornements, c'est la carte la plus précise de la Virginie et de la Caroline du Nord établie au XVIe siècle.

La Fondation Bodmer à Genève possède une version latine complète des "Voyages" de Théodore de Bry, graveur et éditeur liégeois du XVIe siècle, célèbre pour ses récits des Grandes Découvertes. L'ensemble est désormais numérisé et disponible gratuitement en ligne.

Ces 29 volumes des Grands Voyages (Amériques) et des Petits Voyages (Afrique et Asie), publiés entre 1590 et 1634, comprennent plus de 50 récits de voyages et près de 600 gravures. Premiers écrits des Grandes Découvertes illustrés aussi précisément, ils représentent une source de connaissances et de références inestimable.

Inaccessibles dans leur intégralité jusqu’à présent, tous les volumes ont été numérisés et commentés par le Bodmer Lab, a indiqué mardi l'Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué.

Grâce à la gravure sur cuivre, des détails révélateurs apparaissent. Un tel degré de précision est rare sur des documents de cette époque: on découvre par exemple les spécificités vestimentaires de peuples d’outre-mer, à l’instar des Algonquins de Virginie qui font l’objet de neuf portraits en pied, montrant qu’à chaque statut social correspond un vêtement particulier.

Cartes, bestiaires et portraits donnent à voir des pratiques culturelles passées, telles que les rites cannibales des Tupinambas du Brésil, la chasse aux éléphants à Pegu (actuelle Birmanie) ou encore le sacrifice des veuves en Inde.

Collection complète

Cet ensemble représente la seule collection complète des Voyages de Théodore de Bry disponible en ligne à l’heure actuelle et véhicule une foule d’informations sur les contrées lointaines parcourues par les voyageurs européens de la Renaissance.

"Le travail de De Bry révèle également les fantasmes que l’Europe renaissante a projetés sur ces contrées", indique Matthieu Bernhardt, chercheur à l’UNIGE et responsable de la Constellation De Bry.

"Il est par ailleurs imprégné d’une dimension polémique, puisque les gravures tendent en général à glorifier les expéditions protestantes (hollandaises, anglaises et françaises) et à condamner les expéditions catholiques (ibériques, pour la plupart). Théodore de Bry était un fervent protestant", ajoute le spécialiste.

Au service de la science et du public

Le Bodmer Lab de l’UNIGE a pour but de numériser et rendre facilement accessible en ligne le contenu d'ouvrages de la Collection Martin Bodmer à Cologny (GE), comme l’oeuvre de Théodore de Bry. Chaque volume numérisé est accompagné d’une notice descriptive, apportant une entrée didactique unique.

L’accès au contenu des ouvrages peut se faire soit par volume, soit en feuilletant les illustrations. Ce mode d’entrée permet au grand public, aux artistes, aux graphistes et à tous les professionnels de l’image d’y puiser inspiration et documentation, comme Jean Dytar, auteur de bandes dessinées, qui a utilisé plusieurs illustrations de la constellation De Bry pour créer sa récente oeuvre Florida.

