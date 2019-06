La Joconde, tableau iconique du Louvre, va être exceptionnellement déplacée mi-juillet pour quelques mois dans le musée. La Salle des États où elle est exposée va ainsi pouvoir être rénovée, a annoncé le premier musée de France.

La Joconde va être transférée "à une centaine de pas" le 16 juillet au soir dans la Galerie Médicis, l'une des plus vastes du musée. Elle y sera visible dès le lendemain matin dans une vitrine climatisée, comme celle où elle a été exposée jusqu'alors.

Cherchant à mieux maîtriser l'afflux de visiteurs (plus de 10 millions en 2018) et assurer de nouvelles normes de sécurisation, sans jamais le fermer, la direction du musée a engagé son plus grand chantier depuis le Grand Louvre dans les années 80. Depuis 2014, plus de 34'000 m2 ont été rénovés.

"C'est le début d'une immense rénovation à l'intérieur et à l'extérieur", a observé Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre.

"Nous accueillons une ville chaque jour"

La Salle des États est la plus visitée, une majorité des touristes voulant voir le chef d'oeuvre de Léonard de Vinci: des dizaines de milliers de personnes s'y rendent chaque jour. "Nous accueillons une ville chaque jour", a résumé M. Martinez.

Cette salle avait été réaménagée au début des années 2000, mais une nouvelle rénovation était nécessaire. Elle a commencé en janvier. L'ensemble des oeuvres ont été alors décrochées, à l'exception des Noces de Cana de Véronèse (qui ont été coffrées) et de la Joconde. Une fois achevés les travaux, la Joconde regagnera mi-octobre cette salle.

Présentée depuis 2005 derrière une vitre blindée, "La Gioconda" au célèbre sourire est, avec la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, l'un des incontournables du plus grand musée du monde.

