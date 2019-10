Un étudiant de l'ECAL, Zoel Aeschbacher, a été primé jeudi soir à Los Angeles aux Student Academy Awards, l'équivalent des Oscars pour les étudiants. Son film "Bonobo" a reçu le premier prix dans la catégorie Narrative - International.

Le film de Zoel Aeschbacher, réalisé dans le cadre de son bachelor en cinéma à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), avait été pré-sélectionné parmi 1615 courts-métrages, issus de 360 écoles à travers le monde.

Jeudi soir à Beverly Hills, des prix ont été décernés à seize étudiants, répartis dans sept catégories. Ces réalisateurs en herbe sont désormais éligibles pour figurer parmi les nominés aux Oscars en février prochain, explique l'Académie sur son site internet.

Sorti en 2017, "Bonobo" raconte la rencontre de trois personnages dans un ascenseur en panne d'un immeuble HLM. "L'ascenseur délabré de la tour, tel une machine infernale, va emmêler les fils de leurs existences ordinaires jusqu'à leur dénouement tragique", relève l'ECAL dans son dossier de presse.

Le film de Zoel Aeschbacher a déjà obtenu de nombreuses récompenses, dont le Prix du Public au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, le Prix de la Relève aux Journées de Soleure, le Spirit Award for Short Narrative au Brooklyn International Film Festival et le Best Fiction Short au Melbourne International Film Festival.

