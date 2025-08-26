Transport des marchandises par le rail: oui pour un renforcement

Keystone-SDA

Le transport de marchandises par le rail sera renforcé dans le canton de Vaud. Le Grand Conseil a accepté mardi un crédit important de plus de 45 millions de francs. Ce montant se décline en trois décrets, visant notamment à développer des installations ferroviaires privées et à acheter deux locomotives pour les transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC).

3 minutes

(Keystone-ATS) Seul un des trois décrets nécessitera un deuxième débat, étant donné qu’un amendement a été déposé pour réduire la voilure de 600’000 francs en économisant sur un poste à temps plein sur quatre ans. C’est le député vert’libéral Oscar Cherbuin qui a proposé de passer de 21,3 millions de francs à 20,7 millions, pour des questions de baisses de charges, d’efficience et d’exemplarité.

Ce troisième crédit de 21,3 millions vise à encourager, via des subventions, la réalisation d’installations de transbordement rail-route par des entreprises privées. L’objectif consiste à rendre le transport par rail «plus concurrentiel» face au transport routier. Ce subventionnement passe par une modification de la loi vaudoise sur les transports publics, qui a d’ailleurs été acceptée.

L’amendement a été accepté par 71 oui, 54 non et sept abstentions. Le deuxième débat sur ce seul crédit aura lieu ultérieurement. La conseillère d’Etat Nuria Gorrite a défendu ce poste de travail, nécessaire pour engager un spécialiste du suivi des investissements avec de l’argent public, que les sociétés privées de gravières, par exemple, ne disposent pas.

Deux autres facilement acceptés

Le premier crédit a été très largement accepté. De 4,3 millions de francs, il était demandé pour mener les travaux qui permettront de prévoir les surfaces foncières nécessaires à l’activité logistique sur le territoire. Il doit aussi permettre d’aménager des sites d’activités propices au transbordement rail-route. L’objectif consiste également à accompagner les communes, notamment pour les aider face aux enjeux de logistique urbaine.

Le deuxième crédit de 20,7 millions a, lui, aussi été facilement approuvé. Il doit permettre à la compagnie des MBC d’acheter deux nouvelles locomotives, spécialement destinées au transport de matériaux de construction. Elles remplaceront le matériel actuel en fin de vie.

Les MBC transportent annuellement près de 300’000 tonnes de gravier et matériaux d’excavation, évitant le passage d’environ 20’000 poids lourds chaque année. Ce crédit s’inscrit dans la stratégie du Conseil d’Etat visant à promouvoir le raccordement des carrières et gravières au rail, comme détaillé dans la révision du Programme de gestion des carrières.

Renverser la tendance

Les marchandises sont aujourd’hui majoritairement transportées par la route sur le territoire vaudois. Une activité qui émet 6% des gaz à effet de serre dans le canton, selon le Conseil d’Etat. A titre d’exemple, il indique que le déplacement d’une tonne de marchandises sur un kilomètre par le train émet douze fois moins de gaz à effet de serre que s’il est effectué avec un poids lourd.

La ministre en charge des infrastructures Nuria Gorrite a souligné la volonté du gouvernement d’inciter au report modal pour le transport des marchandises. «C’est une stratégie novatrice et nécessaire qui s’inscrit dans les préoccupations du Plan climat», a-t-elle résumé. L’objectif est d’augmenter de 45% le volume actuel de marchandises transportées par rail d’ici 2050.