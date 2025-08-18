La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trois alpinistes décédés dans le Haut-Valais ont été identifiés

Keystone-SDA

Trois des alpinistes décédés dans le Haut-Valais entre le 4 et le 11 août ont été identifiés. Il s'agit d'un Allemand, d'un Autrichien et d'un Français, selon une information de la Police cantonale valaisanne diffusée lundi matin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un Allemand de 72 ans a perdu la vie, le 4 août, dans une chute alors qu’il effectuait l’ascension du Cervin. Le drame s’était produit au lieu-dit «Unterer Roter Turm», soit à une altitude d’environ 4150 mètres.

Cinq jours plus tard, le 9 août, un Autrichien de 49 ans tombait mortellement du versant est du Lagginhorn, situé sur la commune de Saas Grund.

Enfin, le 11 août, un Français de 28 ans chutait à «la Testa del Leone,» près de Zermatt, à 3330 mètres d’altitude. L’homme effectuait vraisemblablement seul une randonnée en montagne, dans la région.

Des enquêtes sont en cours pour en savoir davantage sur les circonstances de ces trois accidents mortels.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision