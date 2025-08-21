Trois votations cantonales vaudoises le 30 novembre prochain
La population vaudoise votera sur trois objets cantonaux le 30 novembre prochain. Elle se prononcera notamment sur l'initiative populaire "Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici".
(Keystone-ATS) Lancée par le mouvement AG!SSONS et signée par 16’000 personnes, cette initiative vise à étendre les droits de vote et d’éligibilité, au niveau cantonal, à toutes les personnes étrangères domiciliées dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et depuis dix ans au moins en Suisse.
Le 30 novembre toujours, les votants devront dire s’ils souhaitent modifier la Constitution cantonale pour permettre aux Vaudoises et aux Vaudois de l’étranger de participer à l’élection des conseillers aux Etats, comme cela se fait déjà pour le Conseil national.
Une deuxième révision constitutionnelle sera soumise au vote. Elle vise à mettre un terme aux discriminations en matière de droits politiques contre les personnes atteintes de troubles psychiques.