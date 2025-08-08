La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump annonce qu’il rencontrera Poutine le 15 août en Alaska

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau social Truth Social que sa "rencontre très attendue" avec son homologue russe Vladimir Poutine aurait lieu le 15 août en Alaska. Leur dernière réunion date de 2019.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le président américain, qui a promis à maintes reprises de mettre fin à la guerre en Ukraine, a plusieurs fois parlé au téléphone avec le président russe ces derniers mois, mais ne l’a pas revu en personne depuis son retour à la Maison-Blanche.

