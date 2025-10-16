Trump et Poutine vont se voir à Budapest

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, en Hongrie, sans donner de date précise. Une déclaration faite après un échange téléphonique avec son homologue russe au cours duquel il assure que "de grands progrès ont été faits".

(Keystone-ATS) Le président américain a fait cette annonce à la veille d’une entrevue qu’il doit avoir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel espère que Washington lui fournira des missiles Tomahawk malgré les protestations de Moscou.

«Nous avons décidé qu’une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d’Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis» dans un lieu encore à définir, a écrit Donald Trump sur Truth Social.

«Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre +sans gloire+ entre la Russie et l’Ukraine», a ajouté le président américain.

Sa dernière entrevue avec le maître du Kremlin remonte au 15 août sur une base militaire en Alaska. Elle n’avait débouché sur aucune perspective concrète de règlement du conflit déclenché en février 2022 par l’invasion russe.

Tomahawk

Les missiles américains Tomahawk permettraient à l’Ukraine de frapper loin à l’intérieur du territoire russe, et Moscou a déjà averti qu’une livraison de ces armements à Kiev constituerait une «escalade» à ses yeux.

Au moment où la Russie multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, le Tomahawk sera le «sujet principal» de la rencontre avec Donald Trump vendredi, a dit jeudi à l’AFP un haut responsable ukrainien.

Il a aussi évoqué les systèmes de défense antiaérienne Patriot, alors que les Ukrainiens craignent d’affronter l’hiver sans lumière ni chauffage.

Le président américain laisse jusqu’ici planer le doute sur ses intentions. L’Ukraine «veut passer à l’attaque, je vais prendre une décision à ce sujet», a-t-il déclaré mercredi. Dimanche, il a estimé que l’utilisation de Tomahawk par l’Ukraine serait «une nouvelle étape agressive.»

Vladimir Poutine a lui averti que la livraison de ces missiles constituerait une «nouvelle escalade» et affecterait les relations entre Washington et Moscou. L’Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d’attaques russes.

Attaques russes

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l’armée de l’air ukrainienne, qui a souligné que 283 drones et cinq missiles avaient été abattus.

Pour faire face à ces frappes massives, les Ukrainiens veulent renforcer l’efficacité de leurs défenses antiaériennes. La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky permettra peut-être d’en savoir plus sur l’état d’esprit actuel du changeant président américain.

Il avait récemment estimé, à la surprise générale, que l’Ukraine pouvait remporter le conflit, en saluant la résistance opposée depuis l’invasion russe de février 2022.

Mais certains observateurs estiment que ces louanges pourraient signaler une volonté de désengagement du président américain, tenté de laisser le conflit suivre son cours.

Le dirigeant républicain, qui se flatte d’avoir toujours eu une excellente relation avec le président russe, a quelque peu changé de ton récemment en se disant «très déçu» par son homologue. Il n’a toutefois pas exercé de pression significative sur la Russie depuis son retour au pouvoir.

Vladimir Poutine «ne veut tout simplement pas mettre fin à cette guerre», avait lancé Donald Trump mardi.