Trump impose 25% de droits de douane à qui commerce avec l’Iran

Keystone-SDA

Donald Trump, qui continue à envisager l'option militaire face à la répression des manifestations par Téhéran, a annoncé lundi que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les Etats-Unis.

(Keystone-ATS) La Chine est le principal partenaire commercial de l’Iran.

«Cette décision est définitive» et «prend effet immédiatement», a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social.

La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, la République islamique faisant face à l’un de ses plus importants mouvements de contestation depuis sa proclamation en 1979.

Donald Trump a plusieurs fois menacé de «frapper très fort» en Iran en cas de répression sanglante, mais n’est pas passé à l’acte.

«Les frappes aériennes sont l’une des très nombreuses options qui s’offrent au commandant en chef», a affirmé lundi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Toutefois, elle a assuré que «la diplomatie (était) toujours la première option pour le président».

Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l’Iran, le pouvoir adoptant un «ton très différent» lors de discussions privées avec l’émissaire américain, Steve Witkoff.