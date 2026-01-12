La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trump prêt à rencontrer la présidente par intérim du Venezuela

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert dimanche à une entrevue avec la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez. Il a estimé que son gouvernement travaillait "vraiment bien" avec Caracas.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A la question de savoir s’il prévoyait de rencontrer Mme Rodriguez, Donald Trump a répondu aux journalistes: «A un moment donné, je le ferai», à bord de son avion Air Force One.

La vice-présidente du Venezuela, investie comme cheffe de l’Etat par intérim, après la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier, négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.

Son gouvernement a décidé d’entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu’il n’est pas «soumis» à Washington.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision