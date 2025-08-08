Trump va signer un accord avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Keystone-SDA

L'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'un conflit territorial oppose depuis des années, vont signer vendredi à Washington un accord qualifié d'"historique" par Donald Trump. Il permet aussi aux Etats-Unis d'avancer leurs pions dans une région hautement stratégique.

(Keystone-ATS) « Beaucoup de dirigeants ont tenté de mettre fin à la guerre, sans succès, jusqu’à maintenant, grâce à ‘TRUMP' », a claironné le président américain jeudi soir sur son réseau Truth Social.

Donald Trump, qui estime mériter le prix Nobel de la paix pour ses efforts de médiation dans divers conflits, a dit qu’une « cérémonie de signature de la paix » serait organisée lors de ce « sommet historique » avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliev et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Le dirigeant arménien est arrivé peu avant 15h00 locale (21h00 en Suisse) à la Maison Blanche pour une entrevue avec le président américain. Le leader azerbaïdjanais est attendu un peu plus tard, également pour une réunion bilatérale avec Donald Trump, avant la rencontre et la signature tripartite.

Les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase vont « signer une déclaration commune » prévoyant la création d’une « zone de transit » passant par l’Arménie et reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan plus à l’ouest, a indiqué Anna Kelly, une porte-parole de la Maison Blanche, vendredi dans un échange avec la presse. Les Etats-Unis y disposeront de droits de développement.