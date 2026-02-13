Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genève

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.

(Keystone-ATS) «Le prochain cycle de négociations (…) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l’Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l’agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.