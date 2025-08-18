Un 6e budget participatif pour Lausanne
C'est parti pour la 6e édition du budget participatif à Lausanne. Les habitants de la capitale vaudoise ont jusqu'au 30 septembre pour voter pour leurs projets favoris parmi 22 propositions.
(Keystone-ATS) Trente projets ont été envoyés à la Ville de Lausanne qui, après une étude de faisabilité, a retenu 22 propositions. «Elles portent sur des thèmes variés comme la convivialité dans l’espace public, l’animation culturelle, la biodiversité urbaine, le sport de proximité ou encore les liens entre les générations», explique la Ville dans son communiqué.
Une enveloppe de 200’000 francs est mise à disposition avec un montant maximal de 20’000 francs par projet. Les projets lauréats seront annoncés le 15 décembre.
Toute personne domiciliée à Lausanne, dès 4 ans, peut voter. Il suffit de choisir au moins trois projets, sans limite maximale. Les votes peuvent se faire par bulletin préaffranchi reçu à domicile, en ligne, dans les maisons de quartier ou dans la cabine téléphonique réaménagée à la rue Centrale.
Depuis son lancement en 2019, le budget participatif lausannois a permis de soutenir 40 projets.