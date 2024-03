Un collectif de jeunes paysans occupe le site de Pontareuse

2 minutes

(Keystone-ATS) Un collectif de jeunes paysans occupe depuis samedi matin les locaux vides du hameau agricole de Pontareuse à Boudry (NE). Une cinquantaine de personnes se sont lancées dans un grand chantier participatif pour préparer des planches de cultures sur les terres fertiles du site.

Le collectif de paysans, appelé Les Hirondelles, souhaite développer sur place un projet d’expérimentation agricole, a-t-il indiqué dans un communiqué. Il explique que son action est soutenue par le mouvement les Grondements des Terres.

Les bâtiments et parcelles concernées appartiennent à la fondationAddiction Neuchâtel, qui y accueillait des personnes en situationd’addiction, en proposant logement et ateliers d’insertion, dont dumaraîchage et de la culture de fruits et petits fruits, jusqu’en 2017. “Depuis lors, le site de Pontareuse est laissé à l’abandon, malgré les appels à projets”, a ajouté le collectif.

“Les fermes vides ne courent pas les campagnes, et celles à remettre sont hors de prix. Ayant appris que Pontareuse allait rester vide encore quatre ans au minimum – le temps que l’État de Neuchâtel y installe un projet en cours d’élaboration – les jeunes paysans ont donc sauté sur l’opportunité”, a expliqué le groupement.

Pour un membre du collectif, la méthode de l’occupation est “légitime” car “sans mettre personne dehors, nous pourrons prendre soin de bâtiments agricoles vides et de terres fertiles non exploitées, tout en créant un espace d’expérimentations et de partages”.

Le collectif a envoyé un dossier complet – accompagné d’une lettre de motivation et d’un contrat de prêt à usage – au conseil de fondation d’Addiction Neuchâtel. Les Hirondelles sont prêtes à s’y installer pour de bon et espèrent que les propriétaires partageront leur vision.