La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un drone ukrainien provoque un incendie dans une centrale nucléaire

Keystone-SDA

L'interception d'un drone ukrainien a provoqué un incendie dans le périmètre d'une centrale nucléaire dans la région russe frontalière de Koursk. Le sinistre a été maîtrisé et aucun taux anormal de radioactivité n'a été mesuré, a assuré son opérateur dimanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Abattu peu après minuit (23h00 samedi en Suisse) par la défense antiaérienne russe, le drone «a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire», a précisé la centrale de Koursk sur le réseau social Telegram. «L’incendie a été éteint par les équipes de pompiers», a-t-elle ajouté, précisant qu’il n’y avait aucune victime.

L’opérateur de la centrale a indiqué que le fonctionnement de l’un de ses quatre réacteurs avait été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque.

«Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n’a pas changé et correspond aux niveaux normaux», a-t-il précisé.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
22 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision