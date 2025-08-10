Un mort dans un séisme de magnitude 6,1 dans l’ouest de la Turquie

Au moins une personne a été tuée et vingt-neuf autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,1 qui a frappé dimanche la ville de Sindirgi, dans l'ouest de la Turquie, ont affirmé les autorités turques. Plusieurs bâtiment se sont effondrés.

(Keystone-ATS) « Une personne âgée de 81 ans est décédée peu après avoir été sauvée des décombres », a annoncé le ministre turc de l’intérieur Ali Yerlikaya qui s’est dépêché sur place. « Dieu merci, aucun de nos vingt-neuf blessés n’a été grièvement blessé », a-t-il ajouté.

Dans les villages autour de Sindirgi, seize bâtiments, dont quatre habitations et douze immeubles désaffectés, se sont effondrés sans faire de victimes, les habitants ayant pu les évacuer sains et saufs, a précisé le ministre.

La personne décédée est morte peu après avoir été extraite des décombres d’un immeuble de trois étages habité par six personnes dans le centre-ville de Sindirgi.

Plusieurs failles sismiques

Le séisme, survenu à 19h53 (18h53 en Suisse), a été ressenti dans de nombreuses villes de l’ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon l’agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). Vingt répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon l’AFAD.

319 secouristes ont été déployés dans la zone tandis que le centre d’appel d’urgence a reçu 24 signalements de dégâts, a ajouté l’AFAD.

Un séisme de magnitude 5,8 avait fait une victime et 69 blessés au début juin dans le sud-ouest de la Turquie. Le pays est traversé par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé.

Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53’000 morts et dévasté Antakya, l’ancienne Antioche.