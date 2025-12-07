La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motocycliste se tue sur l’A1 dans le canton de Vaud

Keystone-SDA

Un motocycliste est décédé sur l'A1 dimanche vers 05h00 dans le canton de Vaud, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois. Il a perdu la maîtrise de sa moto et a chuté sur la chaussée, où il a été heurté par au moins un véhicule. Il est mort sur place.

1 minute

(Keystone-ATS) La police vaudoise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle dans un communiqué. La victime est un Français de 24 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel.

La police recherche d’éventuels conducteurs qui auraient pu heurter le motard.

