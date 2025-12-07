Un motocycliste se tue sur l’A1 dans le canton de Vaud
Un motocycliste est décédé sur l'A1 dimanche vers 05h00 dans le canton de Vaud, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois. Il a perdu la maîtrise de sa moto et a chuté sur la chaussée, où il a été heurté par au moins un véhicule. Il est mort sur place.
(Keystone-ATS) La police vaudoise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle dans un communiqué. La victime est un Français de 24 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel.
La police recherche d’éventuels conducteurs qui auraient pu heurter le motard.