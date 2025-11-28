Un nouveau numéro de téléphone pour les consultations pressantes

Keystone-SDA

Genève renforce son dispositif sanitaire pour améliorer la prise en charge des urgences ambulatoires et désengorger durablement les urgences hospitalières. Dès lundi, la nouvelle Centrale Santé Genève (CeSaGe) atteignable 24h/24h au 0800 116 117 sera la porte d'entrée du réseau des consultations pressantes.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Le principe du tout à l’hôpital est fini», a souligné vendredi devant la presse le conseiller d’Etat en charge de la santé Pierre Maudet, entouré des nombreux partenaires qui ont permis de concrétiser ce projet après plus de deux ans de travaux. Le nouveau dispositif vise à mieux orienter la population en optimisant les ressources existantes.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du canton de proposer un réseau de santé plus intégré, plus lisible et plus performant. «Un jalon a été posé, mais il reste encore beaucoup de travail», a souligné M.Maudet. Le dispositif est amené à évoluer au cours des prochaines années.

Une bonne orientation

Sur 170’000 consultations annuelles d’urgences ambulatoires, 100’000 pourraient être prises en charge par «la première ligne», soit les médecins traitants, les permanences, les pharmacies et les services de garde, a relevé le conseiller d’Etat. Ce sont généralement des situations pressantes, mais non vitales. Encore faut-il que les patients soient orientés efficacement.

Et c’est précisément dans cette optique que la CeSaGe a été créée. Dotée de sept postes occupés par des professionnels de la santé, la CeSaGe fournira au patient une orientation précise vers la structure la plus adéquate, qu’il s’agisse des pharmacies, des services d’urgence médicale à domicile privés, de l’Equipe mobile d’urgence (EMU) de l’IMAD ou encore des services d’urgences des hôpitaux et cliniques privées.

La CeSaGe, qui est installée dans les mêmes locaux que la centrale 144 à Belle-Idée, disposera également d’une cartographie recensant l’ensemble des acteurs du réseau ainsi que leur disponibilité. Le dispositif est aussi renforcé par une adaptation de l’application Infomed des HUG. Cette application oriente déjà les patients en fonction de leurs symptômes. Elle est utilisée par plus de 80’000 personnes.

Garde médicale

Autre nouveauté: une garde médicale organisée par l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe) sur le même modèle que la garde pédiatrique. Les points de consultations seront accessibles uniquement aux patients orientés par la CeSaGe.

Enfin, l’EMU renforcera ses interventions à domicile lorsque celles-ci permettent d’éviter un passage aux urgences. Le dispositif sera progressivement renforcé dès cet hiver. Un suivi continu de la performance et de l’impact sur les flux aux urgences sera aussi effectué régulièrement afin de tester la pertinence du nouveau système. A noter qu’en cas d’urgence vitale, il faut appeler le 144.