Un petit avion biplace s’abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Keystone-SDA

Un petit avion de tourisme biplace s'est abîmé mardi après-midi dans le lac Léman au large de Vevey (VD). Les deux personnes à bord ont pu s'extraire de l'appareil et monter sur une embarcation privée. Il n'y a pas eu de blessé. L'avion a coulé au fond du lac.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « L’accident a eu lieu vers 16h00, précisément au large de la plage de la Pichette à Corseaux », a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale vaudoise, confirmant une information de 20 Minutes. Il évoque un amerrissage pour des raisons qui restent encore à déterminer.

Sur une vidéo de lecteur publiée sur le site internet de 20 Minutes, on aperçoit l’appareil qui tente en effet une approche du lac et un amerrissage, avant de basculer en avant et de se retourner au moment du contact avec l’eau.

Identité pas encore connue

Il s’agit d’un avion biplace de tourisme, confirme aussi la police. Les deux personnes qui se trouvaient à bord ont pu sortir de l’appareil par leurs propres moyens et ont pu ensuite monter dans une embarcation privée, venue les secourir, précise le porte-parole. Elles n’ont pas été blessées.

L’avion a assez vite coulé au fond du lac. Il devra prochainement être extrait du lac. Des mesures ont été prises pour les aspects de pollution éventuelle, indique encore le porte-parole.

Puisqu’il s’agit d’un accident d’aviation civile, c’est le Ministère public de la Confédération qui sera chargé de l’enquête, selon la police vaudoise. De plus amples informations seront données mercredi, notamment sur l’identité des passagers et la provenance de l’avion de tourisme.

