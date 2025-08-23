La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un python royal découvert dans les rues de Villeneuve (VD)

Keystone-SDA

En revenant chez elle après une balade, le soir, en compagnie de son mari, une habitante de Villeneuve (VD) a eu la surprise de tomber, il y a une semaine, sur un python royal. Le reptile avait pris ses quartiers sur le palier d'une porte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’information, révélée samedi par 24 heures, a été confirmée par le major Yves Dubuis, commandant du SDIS (Service de défense incendie et de secours) du Haut-Lac. Alertés par l’habitante de Villeneuve, les pompiers ont capturé le serpent. Les hommes du SDIS ont suivi une formation pour mener ce type d’intervention.

Cependant, jamais encore le SDIS a eu affaire à un python. Il y a eu la capture d’un iguane une fois, se souvient le major Dubuis. Pour les serpents, les interventions concernent des couleuvres ou des vipères. La récupération de NAC (nouveaux animaux de compagnie) demeure encore l’exception.

La femme qui a découvert le python a été interrogée par 24 heures. Elle a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo, au bas d’une porte juste à côté» de son immeuble. Elle a pensé «qu’un enfant avait dû oublier un serpent en plastique». Mais quand elle s’est approchée, la forme «a commencé à bouger».

