Un randonneur fait une chute mortelle au Haut-de-Cry (VS)

Keystone-SDA

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Un randonneur a perdu la vie le week-end dernier après une chute dans le secteur du Haut-de-Cry, sur le territoire communal de Conthey (VS). La victime est un Français âgé de 39 ans.

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(Keystone-ATS) L’homme randonnait dans la région le samedi 5 septembre quand, sans nouvelles de sa part, des connaissances ont alerté la police cantonale valaisanne, indique-t-elle dans un communiqué mercredi. Un important dispositif de recherches a ainsi été engagé, mobilisant notamment des moyens aériens de l’Armée suisse et d’Air-Glaciers.

La victime a été retrouvée le lendemain vers 14h00. Les intervenants dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater son décès.

«Selon les premiers éléments, l’homme aurait vraisemblablement été victime d’une chute, précise la police cantonale. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.» Une instruction a été ouverte par le Ministère public.