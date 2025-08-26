La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une étude scrute le sommeil des Yverdonnois

Keystone-SDA

Des chercheurs de l'EPFL et de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud se sont penchés sur la qualité du sommeil des Yverdonnois. Il en ressort que, sur 179 volontaires ayant répondu à un questionnaire, 90% présentent des troubles du sommeil, dont 15% souffrent également de somnolence diurne. Ces résultats devront toutefois être affinés ces prochaines années avec la participation d'un plus grand nombre de personnes, précisent les auteurs de l'étude.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le problème est uniformément réparti dans la ville et concerne tous les groupes démographiques», a fait savoir l’EPFL mardi dans un communiqué. L’étude a fait l’objet d’une publication en août dans le Journal of Affective Disorders.

La recherche a été réalisée en collaboration avec la ville d’Yverdon-les-Bains et sa plateforme participative «Urbasan» qui vise à mesurer la qualité de vie de la population. Actuellement 304 habitants ont décidé d’y prendre part.

En Suisse, un tiers de la population souffre de problèmes de sommeil, selon des données de l’OFSP. Ce chiffre est en augmentation linéaire depuis 25 ans.

