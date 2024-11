Une Afghane et un Tadjik lauréats du Prix Martin Ennals à Genève

L'enseignante afghane Zholia Parsi et le défenseur des droits humains tadjik Manuchehr Kholiqnazarov sont les lauréats cette année du Prix Martin Ennals à Genève. Ils seront récompensés jeudi soir, a dit mardi la Fondation qui pilote ce Nobel des droits humains.

(Keystone-ATS) « Ils ont payé un prix trop lourd pour que la justice et l’égalité soient respectées en Afghanistan et au Tadjikistan », estime le président du jury Hans Thoolen. Et d’appeler la communauté internationale à soutenir leurs efforts.

Après le retour des talibans au pouvoir en 2021, Mme Parsi a perdu son emploi, comme la plupart des femmes, et ses filles n’ont plus pu accéder à l’éducation. Elle a lancé un Mouvement de protestation des femmes afghanes (SMAW), organisant de nombreuses manifestations malgré les menaces de répression.

Depuis, celui-ci est désormais présent dans plusieurs régions du pays et rassemble plus de 180 personnes. Arrêtée en septembre 2023 dans la rue en compagnie de son fils, Mme Parsi a été libérée après trois mois et de nombreux abus, dont de la torture.

De son côté, M. Kholiqnazarov purge actuellement une peine de 16 ans de prison en raison de ses activités en faveur des droits humains. Cet avocat d’une région autonome a demandé que des normes internationales soient associées aux législations et aux politiques nationales.

Son rôle a été important dans l’investigation sur le décès d’un jeune activiste en 2021 et de la répression des manifestations qui ont suivi dans lesquelles deux personnes ont été tuées. Selon celle-ci, une possible exécution extrajudiciaire et des recours excessifs à la force ont été perpétrés.

Le conseiller administratif Alfonso Gomes salue la lutte des deux défenseurs des droits humains pour « la paix et l’égalité ». Chaque lauréat reçoit 20’000 francs. Le Prix Martin Ennals, soutenu par la Ville de Genève, est remis chaque année depuis 30 ans par dix ONG. Parmi elles se trouvent notamment Amnesty International, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) ou encore Human Rights Watch (HRW), qui se réunissent à Genève.