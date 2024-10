Une année 2023/24 record pour Glacier 3000 aux Diablerets (VD)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Glacier 3000 aux Diablerets a enregistré un exercice 2023-2024 record. Pour la première fois de leur histoire, les remontées mécaniques de la station des Alpes vaudoises ont dépassé la barre des 200’000 visiteurs.

Le groupe clôture l’année comptable, au 30 septembre, avec un chiffre d’affaires, là aussi record, de 19 millions de francs, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

Dans le détail, 50% des recettes proviennent du transport, 35% des hébergements, et 15% de la restauration. Le ski reste une activité importante de l’entreprise et représente environ 40% de la clientèle, tandis que les piétons l’emportent désormais et représentent 120’000 visiteurs, précise Glacier 3000.

Le pont suspendu « Peak Walk » sur les cimes est le principal motif de visite de ce segment, toujours composé à 40% de Suisses. Appréciés pour leur impact positif sur la saisonnalité, les visiteurs internationaux complètent le tableau avec 30% de clientèle asiatique (Chine, Inde et Asie du Sud-Est en tête), suivi de près par les Français et les Américains, relève encore le groupe.

Ouverture a priori le 9 novembre

Parmi les nouveautés pour la saison 2024/2025, le nouveau restaurant Botta ouvrira mi-novembre, avec 400 places assises et une terrasse panoramique sur le toit, et le Snow Park a été déplacé dans le secteur du Scex Rouge afin d’améliorer l’offre de ski freestyle en début de saison. Sur les pistes, la descente de la Combe d’Audon a été élargie dans son passage le plus étroit afin d’améliorer l’offre de ski.

L’ouverture du domaine skiable est prévue le week-end du 9 novembre en fonction des conditions d’enneigement, est-il encore indiqué.

Créé en 2005 lors du rachat des installations du Glacier des Diablerets alors en faillite, le groupe Glacier 3000 exploite dix remontées mécaniques, quatre restaurants et 350 lits répartis dans deux établissements hôteliers. L’entreprise ouverte à l’année emploie 170 collaborateurs.