Une armée plus flexible pour répondre aux besoins des soldats

Keystone-SDA

L'armée suisse doit être plus flexible pour répondre aux besoins des militaires. Le Conseil des Etats a largement approuvé mercredi des modifications de la loi sur l'armée demandées par le Conseil fédéral. Il a toutefois apporté quelques changements.

(Keystone-ATS) Le projet introduit une flexibilisation pour les écoles de recrues et les cours de répétition, a indiqué le ministre de la défense Martin Pfister. Il habilite aussi le Conseil fédéral à convoquer, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, au maximum 18 militaires armés pour des engagements d’une durée supérieure à trois semaines, contre 10 actuellement pour la même durée.

Le Conseil des Etats a décidé d’enlever la limite du nombre de militaires. Il doit être fixé en fonction des besoins liés à l’engagement. Par ailleurs, une disposition transitoire doit permettre à l’armée de dépasser l’effectif réel durant cinq ans au plus.

Le Conseil fédéral a encore défini que les affaires compensatoires consiste en la collaboration industrielle avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la sécurité et de la défense en Suisse. La gauche et une partie du camp bourgeois ont réussi à ajouter des établissements et entreprises issus d’autres domaines, comme l’industrie des machines, l’horlogerie, la chimie ou la branche de la construction de véhicules et de wagons.

D’autres modifications du Conseil fédéral concernent les cybermenaces, la numérisation, le développement de la promotion militaire de la paix, l’instruction et le perfectionnement dans le système de santé militaire ainsi que la recherche et développement dans le domaine du matériel de l’armée. Le Conseil des Etats a apporté quelques autres changements.

Le dossier part au National.