Une explosion dans une usine aux Etats-Unis fait 19 disparus

Une forte déflagration dans une usine d'explosifs située dans le sud des Etats-Unis a causé la disparition de 19 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales.

(Keystone-ATS) «A l’heure actuelle, nous pouvons confirmer que nous recherchons 19 personnes», a déclaré Chris Davis, shérif du comté de Humphreys, lors d’une conférence de presse sur l’explosion ayant détruit vendredi matin l’usine de l’entreprise Accurate Energetic Systems située dans le Tennessee.

L’accident a eu lieu vers 07h45 vendredi (14h45 suisses) et a soufflé un bâtiment entier.

La cause de l’accident est pour le moment inconnue, ont précisé les autorités locales.

«Je peux vous dire qu’il y a des morts», a continué le shérif Chris Davis, sans toutefois donner de chiffres précis. «Y a-t-il une possibilité que quelqu’un soit blessé quelque part, ou quelqu’un dont nous n’avons pas entendu parler? Oui», a-t-il dit.

Les autorités n’ont pu répondre aux questions sur le nombre d’employés présents au moment de l’explosion ni le nombre de personnes transportées à l’hôpital, assurant s’être concentrées sur la sécurisation de la zone.

Cette usine est située près de Bucksnort, dans un secteur boisé et vallonné à l’écart des zones urbaines, à plus de 80km à l’ouest de Nashville, la capitale du Tennessee, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Eviter la zone

Plusieurs agences fédérales sont sur place, parmi lesquelles le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ainsi que le FBI, a indiqué le shérif.

«Nos pensées et prières s’adressent aux familles (…). Nous essayons de comprendre la cause de cela», a ajouté Chris Davis.

Le bureau du shérif du comté de Hickman a précisé sur Facebook qu’une explosion avait eu lieu dans cette usine, que les services de secours étaient sur place et que les habitants devaient éviter la zone.

Des images de télévision diffusées vendredi montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle de l’explosion.

Contacté par l’AFP, le bureau du maire n’a pas pu immédiatement fournir un bilan de victimes ni expliquer la cause de l’explosion.

Accurate Energetic Systems n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

Sur son site internet, cette société fondée en 1980 se dit «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d’une large gamme de produits énergétiques et d’explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».