Une femme de 78 ans tuée à coups de couteau à Genève

Keystone-SDA

Une femme âgée de 78 ans a été tuée à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi dans un appartement dans le quartier des Eaux-Vives à Genève. L'auteure présumée des faits est la petite-fille de la victime, indique samedi le Ministère public genevois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette femme âgée de 34 ans a été interpellée à proximité de la gare des Eaux-Vives, selon le communiqué. La centrale 144 a été informée par un membre de la famille peu après 00h30 qu’une femme avait reçu plusieurs coups de couteau dans un logement situé à la route de Frontenex.

La victime est décédée sur place. L’enquête est menée par la brigade criminelle sous la direction de la procureure Lorena Henry. Le Ministère public ne fait pas d’autre commentaire.

