Une nouvelle personne décédée dans les montagnes valaisannes

Keystone-SDA

Les sauveteurs ont repêché lundi un corps sans vie à la Testa del Leone au-dessus de Zermatt en Valais. La victime n'a pas encore été identifiée, indique le Ministère public la police cantonale valaisanne mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les secours en montagne italiens ont découvert le corps de la personne lors d’une opération de recherche peu avant 16h00 lundi dans la région de la Testa del Leone sur le sol suisse, peut-on lire dans le communiqué. Les secours en montagne italiens ont ensuite informé leurs collègues valaisans et la police cantonale de la découverte.

Les forces d’intervention ont alors récupéré le corps à l’aide d’un hélicoptère d’Air Zermatt, à une altitude d’environ 3300 mètres. La Testa del Leone (3715 mètres d’altitude) est une crête frontalière entre la Suisse et l’Italie.

L’identification formelle de la victime est en cours. Le ministère public a ouvert une enquête pour éclaircir le déroulement des faits. Deux alpinistes sont décédés en Valais ainsi qu’un parapentiste le week-end dernier.

