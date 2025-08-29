La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une trentaine de films à découvrir dès mardi à Nyon

Keystone-SDA

La 14e édition du Festival international du film d'archéologie de Nyon (FIFAN) se tient dès mardi et jusqu'au dimanche 7 septembre à l'Usine à Gaz. Ce rendez-vous bisannuel et gratuit s'adresse tant aux professionnels, aux amateurs d'archéologie qu'à un large public.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette année, le festival explore durant six jours les civilisations et divers champs de l’archéologie avec une trentaine de films, complétés d’expériences immersives et de conférences, écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Le FIFAN inaugure cette année une nouvelle section dédiée aux expériences immersives (VR, AR, XR). «Ces outils permettent de faire revivre des sites et des sociétés disparues, de visiter des lieux inaccessibles et d’immerger le public dans le passé», explique-t-on.

«Le FIFAN donne un aperçu des dernières recherches archéologiques et permet de voyager de civilisation en civilisation à travers le temps. Il est une passerelle entre archéologie, cinéma et société. Il met en lumière des films qui racontent l’archéologie et le patrimoine autrement: fouilles, découvertes, enjeux culturels et sociaux», rappellent ses responsables.

Organisé tous les deux ans par le Musée romain de Nyon et l’association du FIFAN, l’événement culturel est «un rendez-vous majeur en Suisse» pour les passionnés d’archéologie, d’histoire et de cinéma. Créé en 1999, il s’inscrit dans le réseau des grands festivals internationaux du genre, aux côtés de Bordeaux, Rovereto ou Athènes.

