USA: 143’000 créations d’emplois dans le secteur privé en septembre

(Keystone-ATS) Les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé 143’000 emplois en septembre, un chiffre en nette hausse par rapport au mois d’août, également supérieur aux attentes, selon l’enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

ADP a par ailleurs révisé les créations du mois d’août à la hausse, à 103’000 emplois au lieu de 99’000 comme annoncé initialement.

Les données de septembre dépassent les attentes des analystes, qui envisageaient une accélération mais plutôt de l’ordre de 120’000 emplois, selon le consensus publié par briefing.com.

Cependant, « la hausse des embauches n’a pas nécessité de croissance plus forte des salaires le mois dernier », a observé la cheffe économiste d’ADP, Nela Richardson, citée dans le communiqué ».

« D’une manière générale les salariés qui changent d’emploi connaissent une croissance plus rapide de leurs revenus. Mais pour les salariés qui restent à leur poste, la hausse n’a été que de 1,9%, égalant le plus bas observée en janvier dernier », a-t-elle ajouté.

Hausse de salaires

Sur un an, la hausse des salaires pour les employés qui conservent leur poste a été de 4,7% en septembre, soit un rythme supérieur à l’inflation qui était de 2,2% sur un an en août, selon l’indice PCE privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Pour les salariés changeant d’emploi, la hausse reste plus marquée, de l’ordre de 6,6% sur un an.

Dans le détail, les secteurs qui ont créé le plus d’emplois sont l’éducation et la santé, l’hôtellerie et restauration, les services aux entreprises ainsi que la construction.

Le secteur de l’information est le seul qui connaît une baisse notable, avec 10.000 emplois en moins en septembre.

Si les entreprises de plus de 500 salariés concentrent une large majorité des emplois créées, les TPE et PME de moins de 20 salariés ont connu un mois de septembre nettement plus difficile, avec 13’000 emplois perdus.