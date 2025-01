USA: plafond de la dette atteint, « mesures extraordinaires »

Keystone-SDA

Le ministère américain des Finances va prendre des "mesures extraordinaires" à compter du 21 janvier afin de continuer à faire face à ses obligations concernant ses échéances de dette, a annoncé vendredi la secrétaire d'Etat au Trésor sortante, Janet Yellen.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un courrier adressé aux principaux responsables du Congrès, Mme Yellen indique que le plafond de la dette, actuellement situé légèrement au-dessus de 36’000 milliards de dollars, « n’autorise pas de nouvelle dépense ».

Des « mesures extraordinaires » seront donc prises à compter du 21 janvier, le lendemain de l’investiture du président élu Donald Trump. Ces mesures concernent l’arrêt de versements à plusieurs fonds de retraites et de prestations de santé ou d’invalidité des agents publics, des ajustements techniques « qui ne sont pas immédiatement nécessaires au paiement des pensions ».

« Les retraités et employés de la fonction publique ne seront pas affectés par ces actions », est-il encore écrit. Ce genre de mesures permet d’éviter de prendre du retard sur le paiement des factures, ce qui pénaliserait les fournisseurs de l’Etat et plus globalement l’économie. Elles ne peuvent être que temporaires, le temps que le Congrès relève ou suspende le plafond de la dette.

Si les parlementaires ne parvenaient pas à se mettre d’accord, les Etats-Unis pourraient se retrouver à terme en situation de défaut de paiement.

La hausse, ou la suspension, du plafond d’endettement est un sujet récurrent dans le pays, avec 78 évolutions depuis 1960 – 49 fois sous un président républicain et 29 fois sous un président démocrate, selon le site internet du département du Trésor.

Un rapport officiel publié vendredi anticipe que la dette publique représentera 118% du PIB des Etats-Unis en 2035, contre 100% en 2025.

Donald Trump, qui doit entrer en fonctions le 20 janvier, a répété vouloir continuer à réduire les impôts tout en sabrant dans les dépenses de l’Etat fédéral. Il assure que les rentrées fiscales issues des droits de douane additionnels qu’il veut mettre en place permettront de rééquilibrer les comptes.

« Les Etats-Unis ne vont pas faire défaut sur leur dette si je suis confirmé » comme nouveau secrétaire au Trésor, a affirmé jeudi devant les sénateurs Scott Bessent, le choix de Donald Trump à ce poste.