Valais: plusieurs comptes SwissPass ont été piratés

Keystone-SDA

Une nouvelle forme d'escroquerie en ligne voit le jour. Depuis le 1er janvier 2025, la police cantonale valaisanne a enregistré seize cas de piratage d'un compte SwissPass. Le montant total du préjudice se monte à 15'400 francs.

(Keystone-ATS) Les malfrats accèdent aux comptes SwissPass des victimes en utilisant des identifiants volés, souvent obtenus par phishing (hameçonnage) ou à la suite de fuites de données sur d’autres plateformes, précise la police valaisanne mardi dans un communiqué. Une fois connectés, ils modifient l’adresse e-mail de récupération, bloquant ainsi l’accès au véritable titulaire du compte.

Par la suite, les arnaqueurs achètent des billets de train, généralement pour des trajets en France, en Italie ou sur des liaisons transfrontalières. Ces transactions s’effectuent via Twint ou par facture adressée à la victime.

Afin d’éviter de se faire gruger, la police donne quatre conseils: activer l’authentification à deux facteurs sur son compte SwissPass; utiliser un mot de passe unique et ne pas le réutiliser sur d’autres plateformes; ne jamais cliquer sur des liens suspects et vérifier régulièrement les transactions et paramètres du compte.

« En cas de doute ou de fraude, il faut immédiatement changer ses identifiants et contacter les CFF et la Police », conclut la police cantonale valaisanne.