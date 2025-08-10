Valais: SalorStratos n’a jamais volé aussi haut

L'équipe de SolarStratos a réussi dimanche le plus haut vol solaire et électrique de son histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 8224 mètres d'altitude, selon les données GPS transmises par son équipe. Le record mondial (9235 m.) n'a toutefois pas été battu.

(Keystone-ATS) Ce vol de quatre heures et demie s’est déroulé au départ de l’aéroport de Sion. Raphaël Domjan est parvenu à monter à plus de 8000 mètres avec son HB-SXA en profitant des courants thermiques estivaux, confirme la cellule communication de SolarStratos.

Raphaël Domjan n’a cependant pas atteint son objectif de devenir le premier pilote à dépasser les 10’000 mètres d’altitude. L’équipe de SolarStratos va donc devoir remettre l’ouvrage sur le métier. Une tentative pourrait encore avoir lieu, ces prochains jours.

Avec ce vol à 8224 mètres au-dessus du niveau de la mer – altitude atteinte sur le coup de 17h25 -, le pilote neuchâtelois a tout de même largement amélioré sa meilleure marque de plus de 1600 mètres. Elle était jusque-là de 6589 mètres.

« Cette tentative, ce n’était pas un simple copié-collé de celle de l’été 2024 », soulignait Raphaël Domjan, avant le vol. « Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et la nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude. »