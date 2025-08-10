La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Valais: SalorStratos n’a jamais volé aussi haut

Keystone-SDA

L'équipe de SolarStratos a réussi dimanche le plus haut vol solaire et électrique de son histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 8224 mètres d'altitude, selon les données GPS transmises par son équipe. Le record mondial (9235 m.) n'a toutefois pas été battu.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce vol de quatre heures et demie s’est déroulé au départ de l’aéroport de Sion. Raphaël Domjan est parvenu à monter à plus de 8000 mètres avec son HB-SXA en profitant des courants thermiques estivaux, confirme la cellule communication de SolarStratos.

Raphaël Domjan n’a cependant pas atteint son objectif de devenir le premier pilote à dépasser les 10’000 mètres d’altitude. L’équipe de SolarStratos va donc devoir remettre l’ouvrage sur le métier. Une tentative pourrait encore avoir lieu, ces prochains jours.

Avec ce vol à 8224 mètres au-dessus du niveau de la mer – altitude atteinte sur le coup de 17h25 -, le pilote neuchâtelois a tout de même largement amélioré sa meilleure marque de plus de 1600 mètres. Elle était jusque-là de 6589 mètres.

« Cette tentative, ce n’était pas un simple copié-collé de celle de l’été 2024 », soulignait Raphaël Domjan, avant le vol. « Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et la nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude. »

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision