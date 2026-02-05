La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Valiant améliore son bénéfice en 2025

Keystone-SDA

La banque Valiant est parvenue à augmenter son bénéfice net en 2025, malgré un repli du produit d'exploitation. Des changements sont prévus à la tête de l'établissement bernois, avec le départ du président et son remplacement par l'actuel directeur général.

Ce contenu a été publié sur 2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) L’année dernière, la banque a vu son produit d’exploitation légèrement reculer de 0,4% à 549,5 millions de francs. Alors que les activités d’intérêt ont quasiment stagné (-0,1%), celles avec le négoce ont fortement reculé (-18,6%). Le résultat des activités de commissions et de services a par contre enregistré une accélération (+6%), selon un communiqué publié jeudi.

Face à des charges quasiment stables (+0,4%) à 301,3 millions, la banque a enregistré un résultat d’exploitation en repli de 3,4% à 225,5 millions. Elle a cependant bouclé l’exercice écoulé sur un bénéfice net en hausse de 2,9% à 154,7 millions.

Ces chiffres clés sont dans l’ensemble supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP. Seul le dividende, annoncé à 6,0 francs par action (+20 centimes), manque le coche alors qu’il était attendu à 6,10 francs.

L’établissement a par ailleurs vu les avoirs de la clientèle augmenter de 1,6% à 22,8 milliards de francs, tandis que les prêts ont crû de 0,7% à 30,4 milliards.

Sur la période 2025 à 2029, la direction table sur une croissance de 2% par an des prêts à la clientèle et de 5% des activités de commissions et de services. Le dividende doit augmenter chaque année et le taux de reversement dépasser les 50%.

Valiant a également annoncé un programme de rachat d’actions sur une période de trois ans. La banque veut acquérir à partir de cette année au maximum pour 75 millions de francs de ses propres actions.

Le président Markus Gygax ne va quant à lui pas se représenter lors de l’assemblée générale de 2028. Le directeur général Ewald Burgener doit lui succéder. Ce dernier devra céder les rênes opérationnelles du groupe à l’assemblée générale de 2027 et d’abord intégrer le conseil d’administration en tant qu’administrateur.

Un nouveau directeur général devra être désigné cette année pour une entrée en fonction en mai 2027.

