Vaud: bilan positif pour la plateforme Chek après un an d’existence

Keystone-SDA

La plateforme numérique "Chek", destinée à intéresser les 17-25 ans à l'actualité locale et vérifiée, vient de souffler sa première bougie avec 12'000 abonnés sur Instagram et 30'000 "j'aime" sur Tik-Tok. Ses concepteurs et ses contributeurs s'en disent satisfaits. Son avenir dépendra toutefois des discussions sur le prochain paquet vaudois d'aide à la presse, dont elle fait partie.

4 minutes

(Keystone-ATS) Plus de 200 contenus vidéo de moins de trois minutes ont été produits depuis le lancement du projet-pilote en octobre 2024. Parmi ceux-ci, des portraits de la championne de BMX Zoe Claessens ou du «land-artiste» Saype, des décryptages d’objets de votations, un zoom sur l’endométriose, ainsi que de nombreux reportages dans les girons de jeunesses ou les festivals d’été. Chacun d’eux atteint en moyenne plusieurs milliers de vues sur les différentes plateformes, souligne Yoann Goy, chef de projet aide à la diversité des médias de l’Etat de Vaud.

«L’intérêt du public cible est manifeste: environ 90% de l’audience se situe en Suisse romande, avec une forte présence des 17-24 ans (40%) et des 25-34 ans (30%)», précise-t-il à Keystone-ATS. «Ces résultats laissent penser que la ligne éditoriale – contenu jeune, dynamique, local et positif- adoptée par les rédactions est pertinente, tant l’écho auprès des jeunes est réel», se réjouit-il.

En outre, Chek contribue à faire évoluer les médias traditionnels. «Grâce au projet (…), la majorité des rédactions ont désormais intégré la production audiovisuelle dans leur fonctionnement interne», fait encore remarquer Yoann Goy.

Editeurs satisfaits

Les éditeurs affichent, eux aussi, leur satisfaction. «A la base, certains d’entre nous avaient un problème avec la gratuité des contenus et le fait que notre créneau est la presse écrite et pas la vidéo. Mais au final, cela nous permet de proposer du contenu parallèle pour des médias parallèles, que nous n’aurions pas eu les moyens, ni les compétences de créer sans l’aide de l’Etat», résume Cédric Jotterand, rédacteur en chef du Journal de Morges et président de l’association Vaud Presse.

Actuellement, huit journaux locaux – L’Echo du-Gros-de-Vaud, La Feuille d’avis de la Vallée de Joux, le Journal de Morges, La Côte, Lausanne Cités, Le Courrier Lavaux-Oron, L’Omnibus (Orbe) et Riviera Chablais Hebdo – participent à l’aventure. Le Journal de Sainte-Croix, Le Journal de Cossonay et le Nord Vaudois Hebdo (successeur de feu «La Région») devraient les rejoindre prochainement.

Concrètement, chaque média peut produire jusqu’à 24 vidéos journalistiques chaque année, rémunérées 2400 francs la pièce. Pour le Journal de Morges, qui sous-traite le tournage et le montage des sujets, cela représente environ 28’000 francs par an.

Avenir incertain

«Cela nous amène de l’argent frais qui couvrira peut-être l’augmentation de la taxe postale et cela permet de créer de l’intérêt des jeunes pour leur territoire. Tout cela est positif. En revanche, il est illusoire de penser qu’on va vendre un abonnement à 100 francs à un jeune de 20 ans», pointe M. Jotterand.

En effet, en matière de journaux locaux, un «très jeune abonné» a 30 ans, et un «jeune» 35 à 40 ans, précise-t-il. On peut cependant imaginer que le public de Chek souscrive un abonnement en prenant de l’âge.

Malgré ces notes positives, l’avenir de la plateforme est encore incertain. Le premier paquet vaudois de soutien à la diversité des médias, dans lequel s’inscrit Chek, arrivera à son terme en mai 2026. L’éventuelle pérennisation du projet-pilote dépendra des discussions au niveau politique de la suite à donner à ces mesures.