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Vaud interdit les feux en plein air et les engins pyrotechniques

Keystone-SDA

En raison de la situation météorologique actuelle, le Canton de Vaud interdit avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis les feux en plein air et l'usage d'engins pyrotechniques. L'utilisation de barbecues et de grills au charbon ou à bois est interdite dans l'espace public. Seuls les emplacements fixes autorisés par les communes restent utilisables, sous réserve du respect de mesures de sécurité strictes.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Le canton est confronté à une sécheresse sur l’ensemble de son territoire et à un risque d’incendie classé au niveau 4 sur 5 et observe depuis plusieurs jours une multiplication des départs de feu dans les champs et à proximité des zones de végétation sèche», explique jeudi l’Etat de Vaud dans un communiqué.

En dehors de l’espace public, notamment dans les jardins, sur les terrasses privées ou les balcons, l’utilisation de barbecues et de grills à charbon ou à bois reste autorisée sous la responsabilité des utilisateurs et utilisatrices, est-il précisé.

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