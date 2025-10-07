Vaud se dote d’un plan d’action LGBTIQ

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois a adopté un Plan d'action cantonal visant à concrétiser son engagement en faveur de l'inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes, queer ou en questionnement (LGBTIQ). Structurée autour de cinq axes stratégiques, l'initiative vise à transformer l'égalité en droit en une égalité réellement vécue au quotidien.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce plan permet au Canton de Vaud de poursuivre l’institutionnalisation de sa politique publique LGBTIQ, notamment suite aux récentes avancées légales fédérales comme le mariage pour tous ou la procédure facilitée de changement de sexe à l’état civil, écrit-il mardi dans un communiqué.

L’objectif est de garantir à toutes les personnes concernées, quel que soit leur âge, une pleine participation à la vie en société, sans crainte de discriminations, de violences ou d’exclusion.

Fruit d’un travail concerté avec l’administration cantonale et les organisations LGBTIQ locales, le plan repose sur une approche transversale et pragmatique. Il s’articule autour de cinq axes stratégiques – reconnaissance des droits, exemplarité du service public, accessibilité des prestations, prévention des violences et coordination de l’action de l’État – et se décline en treize objectifs concrets.

Un premier train de mesures sera mis en œuvre pour la période 2025–2027. Le plan se traduira notamment pour les professionnels du service public et parapublic par la mise à disposition d’outils pratiques, d’actions de sensibilisation et de formations.

L’Etat entend ainsi renforcer les compétences de ces derniers pour assurer un accueil inclusif, accompagner la mise en œuvre des droits existants et garantir des prestations équitables et respectueuses. La mise en œuvre de ce Plan d’action se fera de manière échelonnée, dans le respect des compétences de chaque département, précise le communiqué.