Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Keystone-SDA

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont candidats à la co-présidence du PLR. Ils l'ont annoncé mercredi à Mollis (GL) au terme du délai fixé pour les candidatures.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Fonctionner avec une co-présidence, avec deux personnes aux positions identiques, permet de mettre en place un double pouvoir, ont déclaré les deux candidats sur le site de la Fête suisse de lutte à Mollis.

De plus, Mme Vincenz-Stauffer souhaite garder un pied dans sa profession d’avocate. Agée de 58 ans, la Saint-Galloise siège au Conseil national depuis 2019. Elle a présidé les Femmes PLR de 2020 jusqu’en mars dernier.

De son côté, M. Mühlemann (46 ans) est sénateur depuis un an et demi. Durant cette période, il s’est fait un nom à la Chambre des cantons. Il a auparavant été conseiller d’Etat et Landammann dans le canton de Glaris.

Rimoldi candidat

Plusieurs noms ont été envisagés avant la date limite de candidature, comme celui du Neuchâtelois Damien Cottier. Le quinquagénaire préside le groupe parlementaire du PLR et siège au Conseil national depuis 2019.

Mercredi, le président du mouvement Mass-Voll Nicolas Rimoldi a également annoncé sa candidature à la présidence du PLR. Mais sa tentative semble vouée à l’échec, puisqu’il n’est pas membre du parti.

Le président du PLR Thierry Burkart quittera ses fonctions au mois d’octobre. Une commission interne au parti s’est occupée de lui trouver un successeur, fixant la date limite de candidature à ce mercredi.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

