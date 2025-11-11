Viteos diminue ses tarifs d’environ 10% pour le gaz naturel

Le fournisseur d'électricité et d'eau neuchâtelois Viteos va réduire d'environ 10% ses tarifs du gaz naturel dès 2026. Cela représente une économie de 316 francs par année pour une maison familiale ou 7900 francs pour une grande entreprise.

(Keystone-ATS) «Cette réduction est rendue possible, grâce à une stratégie d’achat optimisée, une gestion rigoureuse des réseaux et une vision à long terme», a indiqué mardi Viteos. Les charges par kilowattheure restent élevées en raison de la répartition des frais fixes sur un volume consommé de gaz en déclin qui s’explique principalement par la transition vers des solutions de production renouvelable de chaleur.