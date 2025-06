Yverdon-les-Bains: dépassement de crédit pour la tour des Gardes

Keystone-SDA

La restauration de la tour des Gardes du Château d'Yverdon-les-Bains (VD) coûtera plus cher que prévu. Devisée à 1,15 million de francs, elle subira un dépassement de crédit de près de 200'000 francs à la suite d'une erreur de calcul s'agissant du volume de pierre naturelle à remplacer. Un retard d'un mois seulement des travaux est anticipé.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Lors de la quantification des pierres à remplacer, une grossière erreur de calcul s’est produite, avec une indication du volume des pierres à remplacer totalement erronée », explique jeudi la Municipalité dans une communication au Conseil communal.

« L’entreprise adjudicataire des travaux de pierre naturelle a relevé, à l’attention de l’architecte en charge du suivi des travaux, qu’une erreur manifeste lors de ses prises de mesures définitives sur place était apparue en rapport à l’appel d’offres. Selon le devis complémentaire reçu, il manque 20 m3 de pierre à 8800 francs le m3 », explique-t-elle.

Ajouté aux 176’000 francs de ce surcoût un complément d’installation de chantier et la taille au pic, le dépassement de crédit btotal se monte à 198’000 francs, précise encore la Ville.

« Cette situation ne devrait pas impacter notablement le calendrier du chantier. En effet, le temps nécessaire pour effectuer ce travail additionnel reportera la fin des travaux d’un mois (sous réserve de conditions climatiques normales), mais sera en principe sans conséquence pour le Marché de Noël », souligne la Municipalité.

Ces travaux de rénovation comprennent principalement la réfection de la façade, de la toiture ainsi que la consolidation statique de la tour, qui donne sur la rue de la Plaine. Ils visent à remédier à des risques sécuritaires (chutes de tuiles, de neige et de glace) et à des problèmes de statique du bâtiment (tassement différentiel en fonction de la nature du sous-sol), ainsi qu’à assurer l’entretien et la conservation de ce joyau du patrimoine bâti.