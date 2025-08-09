Zelensky rejette tout compromis territorial

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté samedi toute cession de territoires à la Russie pour obtenir la paix, avant le sommet annoncé entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui fait craindre à Kiev un accord à ses dépens.

(Keystone-ATS) Les présidents russe et américain doivent se retrouver le 15 août en Alaska, aux Etats-Unis, dans le cadre des efforts de M. Trump pour trouver une issue au conflit que la Russie a déclenché en février 2022.

Les Etats-Unis ne reconnaissant pas la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine en raison du transfert « illégal » d’enfants ukrainiens vers la Russie, celui-ci ne craint pas d’être arrêté dans ce territoire de l’extrême nord-ouest du continent américain, acheté en 1867 à la Russie.

Cette rencontre très attendue se déroulera sans Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d’exiger d’être partie prenante.

« Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l’Ukraine, serait une décision contre la paix », a averti M. Zelensky sur les réseaux sociaux, ajoutant que « les Ukrainiens n’abandonneront pas leur terre aux occupants ».

L’armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Réunion à Londres

Au cours d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer samedi, Volodymyr Zelensky a en outre exhorté ses alliés européens à prendre des « mesures claires » pour définir une approche commune, alors que ces derniers sont aussi écartés des pourparlers.

Le président français Emmanuel Macron, après s’être également entretenu samedi au téléphone avec son homologue ukrainien, a martelé que « l’avenir de l’Ukraine » ne pouvait « se décider sans les Ukrainiens ». « Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a-t-il écrit sur X.

« Nous devons rester unis », a renchéri sur la même messagerie le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui a lui aussi parlé à M. Zelensky.

Dans ce contexte, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a rencontré samedi à Londres le vice-président américain JD Vance, Le chef de l’administration présidentielle ukrainiene Andriï Iermak et l’ex-ministre de la Défense ukrainien Roustem Oumerov, ainsi que des les conseillers à la sécurité nationale européens.

Le chef de l’Etat russe a à cette occasion « partagé des informations sur les discussions en cours avec les Etats-Unis et sur les récents efforts en vue de la paix entre la Russie et l’Ukraine ».

Ceux-ci étaient conviés pour « discuter des prochaines étapes vers la paix en Ukraine », a écrit M. Lammy sur X, ajoutant que « le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine demeure indéfectible » et qu’il « continue d’oeuvrer pour une paix juste et durable ».

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lui aussi « réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à apporter toute contribution nécessaire » à une « solution pacifique », dans un échange téléphonique samedi avec Vladimir Poutine, selon un communiqué de la présidence brésilienne.

« C’est compliqué »

Un règlement du conflit comprendra des échanges de territoires au bénéfice de chacun », a souligné Donald Trump vendredi, sans donner plus de détails.

« On parle d’un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (…), c’est compliqué », a-t-il encore dit à la Maison Blanche.

Le président américain, qui a promis à maintes reprises de mettre fin à la guerre en Ukraine, a plusieurs fois parlé au téléphone avec son homologue russe ces derniers mois mais ne l’a pas encore revu en personne depuis son retour aux affaires le 20 janvier.

Le tête-à-tête annoncé sera le premier entre les deux hommes depuis juin 2019 au Japon, un an après un sommet à Helsinki où M. Trump avait eu un ton résolument conciliant avec M. Poutine.

Ce dernier n’a de son côté plus foulé le sol américain depuis 2015, sous la présidence de Barack Obama.

A l’heure actuelle, Moscou réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

Des exigences inacceptables pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen, ce à quoi s’oppose la Russie.

Après plus de trois ans de combats, les positions ukrainienne et russe sont toujours irréconciliables. Sur le terrain, les affrontements et frappes meurtrières se poursuivent et l’armée russe continue d’avancer dans l’est face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé.

Samedi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de la localité d’Iablonivka dans la région industrielle et minière de Donetsk (est), où se concentre l’essentiel des combats.

Les forces russes, qui ont accéléré leur progression ces derniers mois, menacent actuellement deux places fortes ukrainiennes du Donbass, Kostiantynivka et Pokrovsk, ainsi que la ville stratégique de Koupiansk, dans la région de Kharkiv.